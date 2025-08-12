12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
0-052'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Fenerbahçe'nin vazgeçtiği Jankovic için dev ididia!

Fenerbahçe'nin transferinden vazgeçtiği Niko Jankovic için Avrupa kulüpleri devreye girdi. Atalanta, Bologna, Fiorentina, Hellas Verona, Burnley, Werder Bremen, Nürnberg ve Dinamo Kiev, Hırvat oyuncuyla ilgileniyor.

12 Ağustos 2025 10:24
Haber: Sporx.com dış haberler
Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Kerem Aktürkoğlu ve Oleksandr Zinchenko transferlerini bitirmek için hummalı bir çalışma yürüten sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimlerden biri de Niko Jankovic olmuştu.

ANLAŞMA TAMAMLANMIŞTI

Yönetim, Hırvat futbolcunun transferi için HNK Rijeka ile 5.6 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %10 pay karşılığında anlaşma sağlamıştı.

TRANSFERDEN VAZGEÇİLDİ

Ancak Fenerbahçe ilerleyen saatlerde 23 yaşındaki orta saha oyuncunun transferinden vazgeçmişti.

ÇARPICI İDDİA!


Sarı-lacivertlilerin gündemine bir anda düşen Jankovic ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

8 TAKIM İSTİYOR

İtalyan basını, tam 8 takımın Niko Jankovic ile ilgilendiğini yazdı.

Tuttomercato'da yer alan habere göre; Atalanta, Bologna, Fiorentina, Verona, Burnley, Werder Bremen, Nürnberg ve Dinamo Kiev, Hırvat oyuncuyla ilgileniyor.

Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Niko Jankovic'in güncel piyasa değeriyse 6.5 milyon Euro.

Ana mevkisi on numara olan Hırvat futbolcu, sol kanatta da forma giyebiliyor. Bu sezon Rijeka'da 5 maçta süre bulan Jankovic, 1 kez ağları havalandırdı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
