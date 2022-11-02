Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde son maçlar öncesi

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri
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02 Kasım 2022 01:41
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak son maçlar öncesinde yoluna bu turnuvada devam edecek ekipler yavaş yavaş şekilleniyor.

Turnuvadaki son maçlar öncesinde UEFA Avrupa Ligi gruplarını lider ve ikinci sırada bitirenler ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını üçüncü bitiren 8 ekip kozlarını paylaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nden gelecek olan grup üçüncüleriyle UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren ekiplerin play-off turunda eşleşeceği turnuvanın devamında UEFA Avrupa Ligi grup birincileri ise son 16'ya direkt kalacak.

Play-off turu eşleşmelerini belirleyecek kura çekilişi ise 7 Kasım Pazartesi günü çekilecek.

Bugüne kadar oynanan maçların ardından UEFA Avrupa Ligİ'nde devam etmesi kesinleşen ekipler ise şöyle oluştu:

*UEFA Avrupa Ligi'ne kalan takımlara 9 ekip daha dahil olacak

FENERBAHÇE
Arsenal
Man United
Betis
Sociedad
Barcelona
Sevilla
Freiburg
Leverkusen
Rennes
PSV
Ajax
Sporting
Union SG
Ferençvaroş

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