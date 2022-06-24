Fenerbahçe'nin rakibi KF Tirana

Fenerbahçe, hazırlık maçında cumartesi günü KF Tirana ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin rakibi KF Tirana
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24 Haziran 2022 20:27
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında cumartesi günü Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arnavutluk Ligi'nin son şampiyonu KF Tirana ile Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak hazırlık maçı, saat 18.00'de başlayacak.

Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kalmıştı.

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