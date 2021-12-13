Avrupa Konferans Ligi'nde üst tur kuralar çekildi. Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turunda eşleşmeler belli oldu.
Fenerbahçe'nin rakibi Çekya temsilcisi Slavia Prag oldu. UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Slavia Prag ile ilk maçını 17 Şubat 2022'de Kadıköy'de, ikinci maçı 24 Şubat 2022'de deplasmanda oynayacak.
SLAVIA PRAG, FENERBAHÇE'Yİ İSTEMİŞTİ
Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky'nin kura çekimi öncesinde "Stadyumları ve kulüpleri tanımayı seviyorum ve bu yüzden kurada Fenerbahçe'yi istiyorum. Güzel statları var, müthiş bir ortam olur." ifadelerini kullanmıştı.
İŞTE EŞLEŞMELER
Marsilya - Karabağ
Maccabi Tel Aviv -
Fenerbahçe - Slavia Prag
FC Midtjylland - PAOK
Leicester City - Randers
Celtic - Bodo Glimt
Sparta Prag - Partizan
Rapid Wien - Tottenham/Vitesse
Fenerbahçe'nin rakibi Çekya temsilcisi Slavia Prag oldu. UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Slavia Prag ile ilk maçını 17 Şubat 2022'de Kadıköy'de, ikinci maçı 24 Şubat 2022'de deplasmanda oynayacak.
SLAVIA PRAG, FENERBAHÇE'Yİ İSTEMİŞTİ
Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky'nin kura çekimi öncesinde "Stadyumları ve kulüpleri tanımayı seviyorum ve bu yüzden kurada Fenerbahçe'yi istiyorum. Güzel statları var, müthiş bir ortam olur." ifadelerini kullanmıştı.
İŞTE EŞLEŞMELER
Marsilya - Karabağ
Maccabi Tel Aviv -
Fenerbahçe - Slavia Prag
FC Midtjylland - PAOK
Leicester City - Randers
Celtic - Bodo Glimt
Sparta Prag - Partizan
Rapid Wien - Tottenham/Vitesse