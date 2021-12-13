Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Konferans Ligi'nde kuralar çekildi. Sarı-lacivertli temsilcimizin rakibi belli oldu.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
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13 Aralık 2021 16:02
Avrupa Konferans Ligi'nde üst tur kuralar çekildi. Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turunda eşleşmeler belli oldu.

Fenerbahçe'nin rakibi Çekya temsilcisi Slavia Prag oldu. UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Slavia Prag ile ilk maçını 17 Şubat 2022'de Kadıköy'de, ikinci maçı 24 Şubat 2022'de deplasmanda oynayacak.

SLAVIA PRAG, FENERBAHÇE'Yİ İSTEMİŞTİ

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky'nin kura çekimi öncesinde "Stadyumları ve kulüpleri tanımayı seviyorum ve bu yüzden kurada Fenerbahçe'yi istiyorum. Güzel statları var, müthiş bir ortam olur." ifadelerini kullanmıştı.


İŞTE EŞLEŞMELER

Marsilya - Karabağ
Maccabi Tel Aviv - 
Fenerbahçe - Slavia Prag
FC Midtjylland - PAOK
Leicester City - Randers
Celtic - Bodo Glimt
Sparta Prag - Partizan
Rapid Wien - Tottenham/Vitesse

 


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