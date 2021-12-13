UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Slavia Prag ile ilk maçını 17 Şubat 2022'de Kadıköy'de, ikinci maçı 24 Şubat 2022'de deplasmanda oynayacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde üst tur kuralar çekildi. Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turunda eşleşmeler belli oldu.Fenerbahçe'nin rakibi Çekya temsilcisi Slavia Prag oldu.Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky'nin kura çekimi öncesinde "Stadyumları ve kulüpleri tanımayı seviyorum ve bu yüzden kurada Fenerbahçe'yi istiyorum. Güzel statları var, müthiş bir ortam olur." ifadelerini kullanmıştı.Marsilya - KarabağMaccabi Tel Aviv -FC Midtjylland - PAOKLeicester City - RandersCeltic - Bodo GlimtSparta Prag - PartizanRapid Wien - Tottenham/Vitesse