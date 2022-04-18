Fenerbahçe'nin özel maçta konuğu Shakhtar!

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk Kulübünün Ukrayna'da barış temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamında, Saşı günü Ukrayna ekibiyle özel maça çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin özel maçta konuğu Shakhtar!
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18 Nisan 2022 12:16
Fenerbahçe, özel maçta Salı günü Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşma TV8 ekranlarından naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ukrayna ekibi karşısında genç ve daha az süre alan oyunculara şans vermeyi planlıyor.

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı 15 yaşındaki İsak Vural'ın Shakhtar Donetsk maçında forma giymesi bekleniyor. İsak, sahaya çıkması durumunda Fenerbahçe formasını giyen en genç oyuncu olacak.

Maçtan elde edilecek gelir savaş mağdurları ve çocuklar yararına kullanılacak.

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