Fenerbahçe'nin kalesi Kadıköy!

Rangers ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, son 3 sezonda Ülker Stadı'nda Avrupalı rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Kadıköy'de son 21 maçta 15 galibiyet elde eden Fenerbahçe, söz konusu süreçte 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
Kanarya, 2022-2023 sezonu başında Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'ye evinde kaybettikten sonra iç sahada Avrupa kupalarında rakiplerine karşı önemli bir üstünlük elde etti. Sarı-Lacivertliler, sadece Union Saint-Giollis ve Athletic Bilbao'ya ise boyun eğdi.
Kanarya, 2022-2023 sezonu başında Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'ye evinde kaybettikten sonra iç sahada Avrupa kupalarında rakiplerine karşı önemli bir üstünlük elde etti. Sarı-Lacivertliler, sadece Union Saint-Giollis ve Athletic Bilbao'ya ise boyun eğdi.