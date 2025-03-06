Fenerbahçe'nin kalesi Kadıköy!

Ülker Stadı'nda Avrupalı rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Kadıköy'de son 21 maçta 15 galibiyet elde eden Fenerbahçe, söz konusu süreçte 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin kalesi Kadıköy!
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06 Mart 2025 12:53
Son güncelleme 06 Mart 2025 12:55
Rangers ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, son 3 sezonda Ülker Stadı'nda Avrupalı rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Kadıköy'de son 21 maçta 15 galibiyet elde eden Fenerbahçe, söz konusu süreçte 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Kanarya, 2022-2023 sezonu başında Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'ye evinde kaybettikten sonra iç sahada Avrupa kupalarında rakiplerine karşı önemli bir üstünlük elde etti. Sarı-Lacivertliler, sadece Union Saint-Giollis ve Athletic Bilbao'ya ise boyun eğdi.



 
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