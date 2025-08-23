23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
21:30
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
21:30
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
16:30
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
19:00
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
21:30
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
21:30
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
16:30
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
16:30
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
16:30
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
16:30
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
16:30
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
19:30
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-013'
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
17:00
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
17:00
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
17:00
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
19:30
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
18:00
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
20:30
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
19:30
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
19:30
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
21:45
23 Ağustos
Roma-Bologna
21:45
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
18:00
23 Ağustos
Nice-Auxerre
20:00
23 Ağustos
Lyon-Metz
22:05
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
17:30
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
19:45
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
22:00
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
19:15
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
21:45
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-013'

Fenerbahçe'nin ikinci Meksikalısı Edson Alvarez

Fenerbahçe'nin West Ham United'tan kadrosuna kattığı Edson Alvarez, sarı-lacivertlilerin tarihindeki 2. Meksikalı oyuncu oldu.

calendar 23 Ağustos 2025 12:51 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2025 12:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin ikinci Meksikalısı Edson Alvarez
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin 2025-26 sezonu kadro planlaması çerçevesinde geçici transferini duyurduğu Edson Alvarez, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki ikinci Meksikalı futbolcu oldu.

Transfer çalışmaları kapsamında John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Nelson Semedo, Milan Skriniar ve Dorgeles Nene'yi kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, son olarak West Ham United'da forma giyen Edson Alvarez'i renklerine bağlayarak orta saha rotasyonunu da güçlendirdi.

Kariyerine ülkesinin Club America takımında başlayan orta saha oyuncusu, 2019-2020 sezonunda Hollanda'nın yolunu tuttu ve Ajax'ın kadrosuna katıldı.


Burada 4 sezonluk performansının ardından yüksek bir bonservis bedeliyle İngiltere'ye transfer yapan Alvarez, 2 sezon da West Ham United'da forma giydi.

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcu, kulüp tarihindeki ikinci Meksikalı futbolcu oldu.

- İLK MEKSİKALI DİEGO REYES'Tİ

Fenerbahçe tarihindeki ilk Meksikalı futbolcu, Diego Reyes olarak kayıtlara geçmişti.

Sarı-lacivertlilerin 2018-2019 sezonunda kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Reyes, gösterdiği performansla takımda tutunmayı başaramamıştı.

- ALİ KOÇ'UN 111. TRANSFERİ

Fenerbahçe, Edson Alvarez transferiyle Ali Koç başkanlığındaki 70. yabancı, toplamda ise 111. transferini yaptı.

Sofyan Amrabat ile geçen sezon transferde "dalya" diyen başkan Ali Koç, ardından sırasıyla Filip Kostic, Diego Carlos, Anderson Talisca, Ognjen Mimovic ve Milan Skriniar'ı sarı-lacivertli renklere bağladı.

Bu sezon John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Nelson Semedo ve Dorgeles Nene ile anlaşan Fenerbahçe, Edson Alvarez ile Ali Koç yönetimindeki 111. transferine imza attı.

Ali Koç'un başkanlığı dönemindeki transferler şöyle:

Sezon

 Oyuncu

 Ülke
2018-19

 Victor Moses

 Nijerya
"

 Yassine Benzia

 Cezayir
"

 Jailson

 Brezilya
"

 Miha Zajc

 Slovenya
"

 Michael Frey

 İsviçre
"

 Andre Ayew

 Gana
"

 İslam Slimani

 Cezayir
"

 Diego Reyes

 Meksika
"

 Tolgay Arslan

 -
"

 Harun Tekin

 -
"

 Berke Özer

 -
"

 Barış Alıcı

 -
"

 Ferdi Kadıoğlu

 -
"

 Sadık Çiftpınar

 -
"

 Tolga Ciğerci

 -
"

 Serdar Aziz

 -
2019-20

 Luiz Gustavo

 Brezilya
"

 Vedat Muriç

 Kosova
"

 Zanka

 Danimarka
"

 Adil Rami

 Fransa
"

 Allahyar Sayyadmanesh

 İran
"

 Max Kruse

 Almanya
"

 Simon Falette

 Gine
"

 Garry Rodrigues

 Yeşil Burun Adaları
"

 Deniz Türüç

 -
"

 Altay Bayındır

 -
"

 Yasir Subaşı

 -
"

 Mevlüt Erdinç

 -
"

 Murat Sağlam

 -
"

 Emre Belözoğlu

 -
2020-21

 Marcel Tisserand

 Demokratik Kongo
"

 Dimitris Pelkas

 Yunanistan
"

 Mauricio Lemos

 Uruguay
"

 Attila Szalai

 Macaristan
"

 Kemal Ademi

 İsviçre
"

 Bright Osayi-Samuel

 Nijerya
"

 Diego Perotti

 Arjantin
"

 Mame Thiam

 Senegal
"

 Filip Novak

 Çekya
"

 Enner Valencia

 Ekvador
"

 Papiss Cisse

 Senegal
"

 Jose Sosa

 Arjantin
"

 Ally Samatta

 Tanzanya
"

 İrfan Can Kahveci

 -
"

 Mesut Özil

 -
"

 Nazım Sangare

 -
"

 İsmail Yüksek

 -
"

 Sinan Gümüş

 -
"

 Mert Hakan Yandaş

 -
"

 Caner Erkin

 -
"

 Gökhan Gönül

 -
"

 Barış Sungur

 -
2021-22

 Mergim Berisha

 Almanya
"

 Min-jae Kim

 Güney Kore
"

 Miguel Crespo

 Portekiz
"

 Max Meyer

 Almanya
"

 Diego Rossi

 Uruguay
"

 Steven Caulker

 Sierra Leone
"

 Burak Kapacak

 -
"

 Serdar Dursun

 -
"

 Çağtay Kurukalıp

 -
2022-23

 Jayden Oosterwolde

 Hollanda
"

 Ezgjan Alioski

 Makedonya
"

 Luan Peres

 Brezilya
"

 Joao Pedro

 İtalya
"

 Bruma

 Portekiz
"

 Michy Batshuayi

 Belçika
"

 Lincoln

 Brezilya
"

 Willian Arao

 Brezilya
"

 Gustavo Henrique

 Brezilya
"

 Lamine Diack

 Senegal
"

 Joshua King

 Norveç
"

 Samet Akaydin

 -
"

 Emre Mor

 -
"

 İrfan Can Eğribayat

 -
"

 Tiago Çukur

 -
"

 Emre Demir

 -
2023-24

 Ryan Kent

 İngiltere
"

 Edin Dzeko

 Bosna Hersek
"

 Alexander Djiku

 Gana
"

 Sebastian Szymanski

 Polonya
"

 Dusan Tadic

 Sırbistan
"

 Rodrigo Becao

 Brezilya
"

 Fred

 Brezilya
"

 Omar Fayed

 Mısır
"

 Dominik Livakovic

 Hırvatistan
"

 Leonardo Bonucci

 İtalya
"

 Rade Krunic

 Bosna Hersek
"

 Çağlar Söyüncü

 -
"

 Umut Nayir

 -
"

 Bartuğ Elmaz

 -
"

 Mert Müldür

 -
"

 Cengiz Ünder

 -
2024-25

 Allan Saint-Maximin

 Fransa
"

 Youssef En-Nesyri

 Fas
"

 Sofyan Amrabat

 Fas
"

 Filip Kostic

 Sırbistan
"

 Anderson Talisca

 Brezilya
"

 Diego Carlos

 "
"

 Milan Skriniar

 Slovakya
"

 Ognjen Mimovic

 Sırbistan
"

 Oğuz Aydın

 -
"

 Levent Mercan

 -
"

 Cenk Tosun

 -
"

 Yiğit Fidan

 -
2025-26

 Jhon Duran

 Kolombiya
"

 Archie Brown

 İngiltere
"

 Nelson Semedo

 Portekiz
"

 Dorgeles Nene

 Mali
"

 Tarık Çetin

 -
" Edson Alvarez Meksika
 

- FENERBAHÇE TARİHİNDEKİ 202. YABANCI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki 202. yabancı futbolcu olarak da kayıtlara geçti.

Sarı-lacivertlilerin yabancı oyuncuları şöyle:

Brezilya (30): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao, Fred Rodrigues, Diego Carlos, Anderson Talisca.

Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.

Almanya (8): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse, Mergim Berisha, Max Meyer.

Portekiz (8): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Bruma, Nelson Semedo.

Hollanda (7): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde.

Senegal (7): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse, Lamine Diack.

Sırbistan (6): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic, Dusan Tadic, Filip Kostic, Ognjen Mimovic.

Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Mathias Jorgensen "Zanka".

Yunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitris Pelkas.

Nijerya (6): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses, Bright Osayi-Samuel.

Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan.

Gana (5): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew, Alexander Djiku.

İngiltere (4): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson, Ryan Kent, Archie Brown

İsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi.

Fransa (4): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin.

Fas (4): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat.

Mısır (4): Hüseyin, Kamil, Faid, Fayed.

İtalya (4): Ranço, Baldini, Joao Pedro, Leonardo Bonucci.

Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti.

Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter.

Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov.

Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni.

İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado.

Uruguay (3): Diego Lugano, Mauricio Lamos, Diego Rossi.

Polonya (3): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski, Sebastian Szymanski.

Slovakya (3): Miroslav Stoch, Martin Skrtel, Milan Skriniar.

Hırvatistan (3): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas, Dominik Livakovic.

Bosna Hersek (3): Demir Hotic, Edin Dzeko, Rade Krunic.

Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev.

Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi.

Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia.

İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen.

Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla.

İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh.

Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc.

Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette.

Çekya (2): Michal Kadlec, Filip Novak.

Macaristan (2): Zobel, Attila Szalai.

Makedonya (2): Eljif Elmas, Ezgjan Alioski.

Meksika (2): Diego Reyes, Edson Alvarez.

Güney Afrika (1): John Moshoeu.

İsrail (1): Haim Revivo.

Kosova (1): Vedat Muric.

Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues.

Ekvador (1): Enner Valencia.

Kongo (1): Marcel Tisserand.

Tanzanya (1): Mbwana Samatta.

Güney Kore (1): Min-jae Kim.

Sierra Leone (1): Steven Caulker.

Belçika (1): Michy Batshuayi.

Norveç (1): Joshua King.

Kolombiya (1): Jhon Duran

Mali (1): Dorgeles Nene

Not: Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Elvir Baliç ve Elvir Boliç, bu nedenle listeye kaydedilmedi. Brezilyalı Marco Aurelio'ya ise Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçtiği için listede yer verilmedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.