Fenerbahçe'nin Hojbjerg için büyük kozu Mourinho

Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Fenerbahçe'de sıra orta sahaya geldi.
Fenerbahçe'de transfer listesinin birinci sırasında Pierre-Emile Hojbjerg bulunuyor. Tottenham'dan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki oyuncu için devrede olan Kanarya, Danimarka'nın EURO 2024'e veda etmesiyle girişimlere başlayacak.
TRANSFERDE KOZ MOURINHO
Teknik direktör Mourinho, hem 6 hem de 8 numara oynayabilen eski öğrencisini takımda görmek istiyor. Fenerbahçe, Tottenham ile olan sözleşmesi 2025 yılında bitecek başarılı orta sahanın bonservisini almaya çalışacak. Bu transferde en büyük koz ikna gücüyle Mourinho olacak.
Yönetimin, İngiliz kulübü ile pazarlıklar hafta içerisinde start vermesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon 39 maça çıkmasına rağmen toplam 1480 dakika süre alan Viking, Tottenham ile 2025 yılında bitecek sözleşmesini uzatmadı.
Fenerbahçe'de transfer listesinin birinci sırasında Pierre-Emile Hojbjerg bulunuyor. Tottenham'dan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki oyuncu için devrede olan Kanarya, Danimarka'nın EURO 2024'e veda etmesiyle girişimlere başlayacak.
TRANSFERDE KOZ MOURINHO
Teknik direktör Mourinho, hem 6 hem de 8 numara oynayabilen eski öğrencisini takımda görmek istiyor. Fenerbahçe, Tottenham ile olan sözleşmesi 2025 yılında bitecek başarılı orta sahanın bonservisini almaya çalışacak. Bu transferde en büyük koz ikna gücüyle Mourinho olacak.
Yönetimin, İngiliz kulübü ile pazarlıklar hafta içerisinde start vermesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon 39 maça çıkmasına rağmen toplam 1480 dakika süre alan Viking, Tottenham ile 2025 yılında bitecek sözleşmesini uzatmadı.