Fenerbahçe'nin Hojbjerg için büyük kozu Mourinho

Fenerbahçe, Tottenham ile olan sözleşmesi 2025 yılında bitecek Jose Mourinho'nun ikna gücüyle eski öğrencisi Pierre-Emile Hojbjerg'in bonservisini almaya çalışacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'nin Hojbjerg için büyük kozu Mourinho
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04 Temmuz 2024 12:53
Son güncelleme 04 Temmuz 2024 12:55
Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Fenerbahçe'de sıra orta sahaya geldi.

Fenerbahçe'de transfer listesinin birinci sırasında Pierre-Emile Hojbjerg bulunuyor. Tottenham'dan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki oyuncu için devrede olan Kanarya, Danimarka'nın EURO 2024'e veda etmesiyle girişimlere başlayacak.

TRANSFERDE KOZ MOURINHO

Teknik direktör Mourinho, hem 6 hem de 8 numara oynayabilen eski öğrencisini takımda görmek istiyor. Fenerbahçe, Tottenham ile olan sözleşmesi 2025 yılında bitecek başarılı orta sahanın bonservisini almaya çalışacak. Bu transferde en büyük koz ikna gücüyle Mourinho olacak.

Yönetimin, İngiliz kulübü ile pazarlıklar hafta içerisinde start vermesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon 39 maça çıkmasına rağmen toplam 1480 dakika süre alan Viking, Tottenham ile 2025 yılında bitecek sözleşmesini uzatmadı. 

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