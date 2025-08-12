Fenerbahçe'nin golü Kadıköy'de VAR'a takıldı!

Fenerbahçe'nin Feyenoord maçında Youssef En Nesyri'nin attığı gol iptal edildi. İşte ayrıntılar...



Maçın 28. dakikasında Fenerbahçe, Youssef En Nesyri'nin attığı golle skoru 1-0 yaptı.



Mücadelenin orta hakemi Kovacs, VAR hakemi ile görüştükten sonra pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.



Fenerbahçeli futbolcular ve teknik direktör Jose Mourinho, bu karara büyük tepki gösterdi.







