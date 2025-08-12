12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Fenerbahçe'nin golü Kadıköy'de VAR'a takıldı!

Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısında Youssef En Nesyri ile bulduğu gol iptal edildi. İşte ayrıntılar...

calendar 12 Ağustos 2025 20:33 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2025 20:58
Fenerbahçe'nin Feyenoord maçında Youssef En Nesyri'nin attığı gol iptal edildi. İşte ayrıntılar...

Maçın 28. dakikasında Fenerbahçe, Youssef En Nesyri'nin attığı golle skoru 1-0 yaptı.

Mücadelenin orta hakemi Kovacs, VAR hakemi ile görüştükten sonra pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Fenerbahçeli futbolcular ve teknik direktör Jose Mourinho, bu karara büyük tepki gösterdi.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
