Fenerbahçe'nin Dortmund'dan hedefi: Marius Wolf

Fenerbahçe'de sağ kanat beki transfer için listeye eklenen son isim ise Dortmund'un gözden çıkarttığı Marius Wolf oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'nin Dortmund'dan hedefi: Marius Wolf
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21 Ağustos 2021 14:54
Marius Wolf
Marius Wolf
B. Dortmund
Fenerbahçe'de sağ kanat beki transfer için birçok isim ortaya atılıyordu.

Bu adaylardan Aleix Vidal, Espanyol'a imza attı. Arsenal'da forma giyen Cedric Soares hâlâ gündemde. Listeye eklenen son isim ise Dortmund'un gözden çıkarttığı Marius Wolf oldu.

Son iki sezonu Hertha ve Köln'de kiralık geçiren 26 yaşındaki futbolcu sağ çizginin tamamında oynayabiliyor. Gustavo, Pelkas ve Szalai'nin de menajerliğini yaptığı ROGON'un oyuncusu olan Alman yıldız için çalışmaların başladığı öğrenildi. Yönetim, Wolf'u satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.


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