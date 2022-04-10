Fenerbahçe'nin çilingiri Miha Zajc

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı oynadığı derbinin 26. dakikasında açılış golünü atan Miha Zajc, kariyerinin en golcü sezonunu tekrarladı.



Son 6 maçın 4'ünde açılış golünü atan Miha Zajc, Galatasaray derbisinde de başarısını tekrarladı. Bu sezon toplam 5. kez maçın ilk golünü atan Miha Zajc, bu alanda Fenerbahçe'nin lideri oldu.



Ayrıca, bu sezon 8. kez gol sevinci yaşayan Sloven oyuncu 2016/17 ile birlikte en golcü sezonunu tekrarladı.





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