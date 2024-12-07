Fenerbahçe Medicana, set vermeden kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 12. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Medicana, set vermeden kazandı
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07 Aralık 2024 16:29
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 12. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.
 Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Kıral

Fenerbahçe Medicana: Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Cristina, Vuchkova (Gizem Örge, Vasileva, Aslı Kalaç)

Kuzeyboru: Güldeniz Onal, Janset Erkul, Ayşe Çürük, Kurilo, Dimitrova, Gamze Kılıç (Dilek Ekşi, Liray Akpınar, Buket Gülübay, Yaren Işık)

Setler: 25-17, 25-10, 25-15

Süre: 65 dakika (22, 21, 22)

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