Fenerbahçe Medicana, sahasında set vermeden galip

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Medicana, sahasında set vermeden galip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Şubat 2025 23:53

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Medicana, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u konuk etti. 

Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 3-0 kazandı. 

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Yasin Çalışkan 

Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Ahmet Samet Baltacı, Kaan Gürbüz, Yasin Aydın, Jendryk (Burak Güngör, Caner Dengin, Yılmaz Üner, Karyagin) 

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Enis Ali Ay, Masliev, Hakan Polat, Safonov, Nascimento, Emre Çevik (Ozan Ataseven, Muhammet Aray, Umut Durur, Berkün Eber Üstündağ, Goncalves, Ali Eren Öztürk, Egecan Avcıl) 

Setler: 25-15, 25-12, 25-22

Süre: 72 dakika (22, 23, 27)

 


YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery