Fenerbahçe Medicana, Jeffrey Jendryk'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, kadrosunu Jeffrey Jendryk ile güçlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Fenerbahçe Medicana, Jeffrey Jendryk'i kadrosuna kattı
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11 Şubat 2025 17:54
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, kadrosunu Jeffrey Jendryk ile güçlendirdi.  Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Profesyonel voleybol hayatına 2014-2015 sezonunda Amerika'nın Loyola Ramblers takımında başlayan 1995 doğumlu sporcu, son olarak Gioiella Prisma Taranto formasını giyiyordu.


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