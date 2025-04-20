Fenerbahçe maçı öncesi Gaziantep FK'de iki isim cezalı!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Gaziantep FK'ye 3 kötü haber geldi. Başakşehir maçında kırmızı kart gören teknik direktör Selçuk İnan, sarı kart gören futbolcu David Okereke ve kırmızı kart gören Kacper Kozlowski, Sarı-Lacivertliler ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe maçı öncesi Gaziantep FK'de iki isim cezalı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Nisan 2025 15:04
Son güncelleme 20 Nisan 2025 15:38
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Gaziantep FK, karşılaşma öncesinde üç önemli eksik verdi. 

32. haftada oynanan Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart gören teknik direktör Selçuk İnan, sarı kart cezalısı durumuna düşen David Okereke ve kırmızı kart gören Kacper Kozlowski Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery