Fenerbahçe maçı öncesi Gaziantep FK'de iki isim cezalı!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Gaziantep FK, karşılaşma öncesinde üç önemli eksik verdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
32. haftada oynanan Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart gören teknik direktör Selçuk İnan, sarı kart cezalısı durumuna düşen David Okereke ve kırmızı kart gören Kacper Kozlowski Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
32. haftada oynanan Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart gören teknik direktör Selçuk İnan, sarı kart cezalısı durumuna düşen David Okereke ve kırmızı kart gören Kacper Kozlowski Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.