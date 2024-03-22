Fenerbahçe kongresi için olay iddia: 'Oylama olmayacak'

Star Gazetesi yazarı Feridun Niğdelioğlu, köşe yazısında Fenerbahçe'nin aldığı olağanüstü genel kurul kararını değerlendirdi.
Başkan Ali Koç'un çağrısına karşın ilgili genel kurulda futbol takımının ligden çekilmesi hakkında bir oylama olmayacağını söyleyen Niğdelioğlu'nun köşe yazısı şu şekilde;
"3 TEMMUZ RUHU YENİDEN KULÜBÜ SARDI"
"Fenerbahçe Spor Kulübü üyeleri, Ali Koç tarafından yapılan açıklamanın da heyecanıyla 2 Nisan'da yapılacak genel kurula katılıp, 'ligden çekilme' dâhil alınacak karar için oy kullanarak yönetime yetki verilmesi konusunda bir seferberlik başlattı! Farklı şehirlerden ve yurt dışından gelecek üyeler 2 Nisan için organize olmaya başladılar. WhatsApp gruplarında da aynı şekilde, Fenerbahçe'yi yeniden 3 Temmuz ruhunun sarmış olduğu görünüyor.
Bu açıklamaların ve oluşan heyecanın ardından 2 Nisan toplantısının gündemi Fenerbahçe İnternet sitesinde ardından da KAP açıklaması ile SPK internet sitesinde yayınlandı. Gündemin 5'nci maddesi aynen şöyle; "17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig'den çekilmesi dahil, alınacak aksiyonların DEĞERLENDİRİLMESİ."
"2 NİSAN'DA BİR OYLAMA YOK!"
Görünen o ki 2 Nisan Toplantısında alınacak bir karar, oylama yok! Sadece görüşme yapılacak. Konuyu konuştuğumuz kulüp üyeleri, gündemi okuduklarında şaşkınlığa kapılırken, tecrübeli üyeler bu konunun genel kurul sırasında önerge ile düzeltilebileceği düşüncesindeler. Oysa incelediğimiz Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğü'nün Gündem başlıklı 22'nci maddesinde "Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündeme madde ilave edilemez" diyor. Yani karar alma ya da oylama hususunun önerge ile gündeme alınması da mümkün değil. Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetimi'nin farklı bir düşüncesi yoksa ya açık bir hata var ya da Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetimi bir karar alınmasını, kendilerine böyle bir yetkinin verilmesini istemiyorlar.
"SADECE GÖRÜŞME YAPILACAK"
Kaldı ki Tüzüğün 3'ncü maddesinin 5'nci maddesinin (a) bendi düzenlemesine göre yönetim kurulunun, "Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'nın görüşü alınarak olimpik olan veya olmayan spor dallarında, sportif şubelerin açılması, sportif şubelerin faaliyetlerinin durdurulması veya kapatılması hususunu Genel Kurul'a sunmak" yetkisi var. Yüksek Divan Kurulu'ndan Tüzüğün 44'ncü maddesine göre bu konuya ilişkin olarak alınmış bir görüş olmadığı gibi Genel Kurulun gündemi de buna uygun değil. Yani anlayacağınız ortada oylanacak, karar alınacak Tüzüğe uygun şekilde hazırlanmış bir gündem yok. İnsanlar boşuna heyecanlanıp, kulübün kaderi konusunda önemli bir karar alınacağı düşüncesi ile kendisini 2 Nisan'a hazırlarken, Ali Koç ve Yönetim Kurulu'nun genel kurulu sadece "GÖRÜŞME" yapma hususunda toplantıya çağırdığı anlaşılıyor.
SPK NE DİYOR?
Konuştuğumuz bir SPK uzmanı ise bu konuda karar alma yetkisinin Fenerbahçe Futbol A.Ş. Genel Kurulu'na ait olduğunu, halka açık % 32'lik kısmın evet demediği sürece böyle bir sürecin gerçekleşmeyeceği düşüncesini benimle paylaştı."
Başkan Ali Koç'un çağrısına karşın ilgili genel kurulda futbol takımının ligden çekilmesi hakkında bir oylama olmayacağını söyleyen Niğdelioğlu'nun köşe yazısı şu şekilde;
"3 TEMMUZ RUHU YENİDEN KULÜBÜ SARDI"
"Fenerbahçe Spor Kulübü üyeleri, Ali Koç tarafından yapılan açıklamanın da heyecanıyla 2 Nisan'da yapılacak genel kurula katılıp, 'ligden çekilme' dâhil alınacak karar için oy kullanarak yönetime yetki verilmesi konusunda bir seferberlik başlattı! Farklı şehirlerden ve yurt dışından gelecek üyeler 2 Nisan için organize olmaya başladılar. WhatsApp gruplarında da aynı şekilde, Fenerbahçe'yi yeniden 3 Temmuz ruhunun sarmış olduğu görünüyor.
Bu açıklamaların ve oluşan heyecanın ardından 2 Nisan toplantısının gündemi Fenerbahçe İnternet sitesinde ardından da KAP açıklaması ile SPK internet sitesinde yayınlandı. Gündemin 5'nci maddesi aynen şöyle; "17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig'den çekilmesi dahil, alınacak aksiyonların DEĞERLENDİRİLMESİ."
"2 NİSAN'DA BİR OYLAMA YOK!"
Görünen o ki 2 Nisan Toplantısında alınacak bir karar, oylama yok! Sadece görüşme yapılacak. Konuyu konuştuğumuz kulüp üyeleri, gündemi okuduklarında şaşkınlığa kapılırken, tecrübeli üyeler bu konunun genel kurul sırasında önerge ile düzeltilebileceği düşüncesindeler. Oysa incelediğimiz Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğü'nün Gündem başlıklı 22'nci maddesinde "Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündeme madde ilave edilemez" diyor. Yani karar alma ya da oylama hususunun önerge ile gündeme alınması da mümkün değil. Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetimi'nin farklı bir düşüncesi yoksa ya açık bir hata var ya da Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetimi bir karar alınmasını, kendilerine böyle bir yetkinin verilmesini istemiyorlar.
"SADECE GÖRÜŞME YAPILACAK"
Kaldı ki Tüzüğün 3'ncü maddesinin 5'nci maddesinin (a) bendi düzenlemesine göre yönetim kurulunun, "Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'nın görüşü alınarak olimpik olan veya olmayan spor dallarında, sportif şubelerin açılması, sportif şubelerin faaliyetlerinin durdurulması veya kapatılması hususunu Genel Kurul'a sunmak" yetkisi var. Yüksek Divan Kurulu'ndan Tüzüğün 44'ncü maddesine göre bu konuya ilişkin olarak alınmış bir görüş olmadığı gibi Genel Kurulun gündemi de buna uygun değil. Yani anlayacağınız ortada oylanacak, karar alınacak Tüzüğe uygun şekilde hazırlanmış bir gündem yok. İnsanlar boşuna heyecanlanıp, kulübün kaderi konusunda önemli bir karar alınacağı düşüncesi ile kendisini 2 Nisan'a hazırlarken, Ali Koç ve Yönetim Kurulu'nun genel kurulu sadece "GÖRÜŞME" yapma hususunda toplantıya çağırdığı anlaşılıyor.
SPK NE DİYOR?
Konuştuğumuz bir SPK uzmanı ise bu konuda karar alma yetkisinin Fenerbahçe Futbol A.Ş. Genel Kurulu'na ait olduğunu, halka açık % 32'lik kısmın evet demediği sürece böyle bir sürecin gerçekleşmeyeceği düşüncesini benimle paylaştı."
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU