Fenerbahçe Kadın Voleybol, Marco Fenoglio'ya emanet

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü İtalyan çalıştırıcı Marco Fenoglio oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Kadın Voleybol, Marco Fenoglio'ya emanet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Temmuz 2024 22:06
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü İtalyan çalıştırıcı Marco Fenoglio oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Polonya ekiplerinden Grupa Azoty Chemik Police'i son olarak çalıştıran 54 yaşındaki başantrenörle anlaşmaya varıldı.

Fenerbahçe Kulübü, anlaşmayla ilgili "İtalyan Başantrenör Marco Fenoglio'ya ailemize hoş geldin diyor, başarı ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz." açıklamasında bulundu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery