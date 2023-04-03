Fenerbahçe, Kadıköy'den çıkamıyor

2018'den bu yana sarı-lacivertliler; sahasında Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la oynadığı 14 maçta 5 mağlubiyet, 6 beraberlik aldı. Sadece 3 kez kazandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Kadıköy'den çıkamıyor
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03 Nisan 2023 12:42
Fenerbahçe, başkanlığa Ali Koç'un gelişinin ardından Kadıköy'deki derbilerde olan üstünlüğünü kaybetti.

Sarı-lacivertliler; Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile 2018- 19 sezonundan bu yana Süper Lig'de oynadığı 14 karşılaşmada 5 mağlubiyet, 6 beraberlik alırken sadece 3 kez gülebildi.

Grafik: Sabah gazetesi


ÇEBİ'Yİ TEBRİK ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son düdüğün ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin elini sıkarak tebrik etti.

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Ligde en son 8 Ocak 2023'te G.Saray'a mağlup olan F.Bahçe, ardından oynadığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Dün alınan Beşiktaş mağlubiyeti ile 7 maçlık yenilmezlik serisi de bitti.

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