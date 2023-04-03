Fenerbahçe, Kadıköy'den çıkamıyor

Grafik: Sabah gazetesi

Fenerbahçe, başkanlığa Ali Koç'un gelişinin ardından Kadıköy'deki derbilerde olan üstünlüğünü kaybetti.Sarı-lacivertliler; Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile 2018- 19 sezonundan bu yana Süper Lig'de oynadığı 14 karşılaşmada 5 mağlubiyet, 6 beraberlik alırken sadece 3 kez gülebildi.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son düdüğün ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin elini sıkarak tebrik etti.Ligde en son 8 Ocak 2023'te G.Saray'a mağlup olan F.Bahçe, ardından oynadığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Dün alınan Beşiktaş mağlubiyeti ile 7 maçlık yenilmezlik serisi de bitti.