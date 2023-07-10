Fenerbahçe, Juventus'un yıldızını istiyor

Yeni sezon hazırlıkları sürdüren Fenerbahçe Rusya'nın Saint Petersburg kentinde Pari Premier Cup turnuvasına katıldı. Sarı lacivertliler ilk maçında normal süresi 0-0 tamamlanan mücadelede Zenit'e penaltılarda 4-3 kaybetti.
Yeni transferlerden Kent 83 dakika sahada kalırken Edin Dzeko süre almadı. Bir yandan hazırlık maçlarını sürdüren Fenerbahçe'de diğer yandan transfer operasyonları devam ediyor.
"TÜM BÖLGELERE OYUNCU GELECEK"
Yönetime transfer raporunu sunan İsmail Kartal, 3 kulvarda mücadele edecek rotasyonlu kadroyu işaret etti. Zenit maçı sonrası teknik direktör İsmail Kartal transfer yapılacak bölgeleri açıkladı.
İsmail Kartal, "Aramıza katılacak oyuncular var. Mevkii olarak söyleyemem. Savunmaya, orta alana ve hücum hattına oyuncular gelecek. Verdiğim rapor doğrultusunda yönetim transferler için uğraşıyor. Yakın zamanda transferlerin açıklanacağını düşünüyorum." açıklamasında bulundu.
ROTA SOL BEK
Kent ve Dzeko'yu kadrosuna katan Fenerbahçe transferde rotasını sol bek bölgesine çevirdi. Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Juventus'un 23 yaşındaki sol beki Andrea Cambiaso oldu. Geçtiğimiz sezonu Bologna'da kiralık olarak geçiren Cambiaso için Fenerbahçe'nin nabız yokladığı ve oyuncunun menajeri ile görüştüğü ortaya çıktı.
Sarı-Lacivertli kurmayların olumlu geçen görüşmenin ardından Juventus ile de masaya oturacağı ifade ediliyor. Cambiaso'nun Juventus ile 2027 yılına kadar sözleşme bulunuyor. Takvim'de yer alan habere göre, Cambiaso'yu tekrar tekrar başka bir takıma kiralamayı düşünen Juventus'un oyuncusunun Fenerbahçe'ye transferinde zorluk çıkarmayacağı da iddialar arasında.
34 MAÇTA FORMA GİYDİ
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Bologna'da geçiren Cambiaso, 34 maçta görev aldı. 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Bologna formasıyla 3 asistlik katkı sağladı.
Yeni transferlerden Kent 83 dakika sahada kalırken Edin Dzeko süre almadı. Bir yandan hazırlık maçlarını sürdüren Fenerbahçe'de diğer yandan transfer operasyonları devam ediyor.
"TÜM BÖLGELERE OYUNCU GELECEK"
Yönetime transfer raporunu sunan İsmail Kartal, 3 kulvarda mücadele edecek rotasyonlu kadroyu işaret etti. Zenit maçı sonrası teknik direktör İsmail Kartal transfer yapılacak bölgeleri açıkladı.
İsmail Kartal, "Aramıza katılacak oyuncular var. Mevkii olarak söyleyemem. Savunmaya, orta alana ve hücum hattına oyuncular gelecek. Verdiğim rapor doğrultusunda yönetim transferler için uğraşıyor. Yakın zamanda transferlerin açıklanacağını düşünüyorum." açıklamasında bulundu.
ROTA SOL BEK
Kent ve Dzeko'yu kadrosuna katan Fenerbahçe transferde rotasını sol bek bölgesine çevirdi. Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Juventus'un 23 yaşındaki sol beki Andrea Cambiaso oldu. Geçtiğimiz sezonu Bologna'da kiralık olarak geçiren Cambiaso için Fenerbahçe'nin nabız yokladığı ve oyuncunun menajeri ile görüştüğü ortaya çıktı.
Sarı-Lacivertli kurmayların olumlu geçen görüşmenin ardından Juventus ile de masaya oturacağı ifade ediliyor. Cambiaso'nun Juventus ile 2027 yılına kadar sözleşme bulunuyor. Takvim'de yer alan habere göre, Cambiaso'yu tekrar tekrar başka bir takıma kiralamayı düşünen Juventus'un oyuncusunun Fenerbahçe'ye transferinde zorluk çıkarmayacağı da iddialar arasında.
34 MAÇTA FORMA GİYDİ
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Bologna'da geçiren Cambiaso, 34 maçta görev aldı. 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Bologna formasıyla 3 asistlik katkı sağladı.