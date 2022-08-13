WILLIAN'DAN ÖLÜM TEHDİDİ AÇIKLAMASI

FENERBAHÇE İLE TRANSFERDE ANILIYOR

WILLIAN'IN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Daha önce Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira'nın şu anki takımı Corinthians'ta forma giyen Willian ile ilgili büyük bir krizin yaşandığı ortaya çıktı. Transferde adı Fenerbahçe ile de anılan Brezilyalı futbolcu, Copa Libertadores'e çeyrek finalde veda etmelerinin ardından ölüm tehditleri aldı. Yıldız oyuncu aldığı tehditlerinin ardından takımdan ayrıldığını duyurdu.Futbol kariyerinde Chelsea, Arsenal gibi üst düzey Premier Lig takımlarının formasını terleten 34 yaşındaki futbolcu şu açıklamayı yaptı:"Bugün Corinthians'a veda ediyorum. Bu formayı yeniden giyme fırsatıu verdiği için kulübe teşekkür ederim. Bana ve aileme karşı yapılan ölüm tehditleri sebebiyle ne yazık ki kulüpten ayrılma kararı aldım. Bu kararın iki taraf için de en doğrusu olduğunu düşünüyorum. Corinthians'a bundan sonraki dönemde başarılar diliyorum."Öte yandan Corinthians'tan ayrılan Willian'ın adı bir süredir Fenerbahçe ile de anılıyor. Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un futbolcunun transferine onay vermesi halinde sarı-lacivertlilere transfer olabileceği yüksek sesle dile getiriliyor. Ayrıca futbolcuya İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın da ilgi gösterdiği konuşuluyor.Tam adı Willian Borges da Silva olan Brezilyalı futbolcu, sol açık, sağ açık ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. 1.75 boyundaki futbolcu sağ ayağını etkin şekilde kullanmasıyla biliniyor. Oyuncunun normal şartlarda Corinthians ile 31 Aralık 2023'e kadar kontratı bulunuyordu. Willian'ın güncel piyasa değer ise Transfermarkt verilerine göre; 5.5 milyon euro civarında. 2018 yılında futbolcuya 50 milyon euro değer biçiliyordu.