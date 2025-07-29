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Fenerbahçe ile anılan Ortega için Manchester City'den karar!

Manchester City, kaleci rotasyonundaki değişiklik sonrası Stefan Ortega'ya ayrılık için izin verdi. Alman eldivenin adı, Fenerbahçe ile anılıyor.

calendar 29 Temmuz 2025 22:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe ile anılan Ortega için Manchester City'den karar!
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Premier Lig devi Manchester City, kaleci James Trafford'un transferini tamamlamasının ardından Stefan Ortega'ya kulüpten ayrılabileceğini resmen bildirdi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Pep Guardiola'nın ekibi, kaleci pozisyonunda yeni yapılanma sürecine girerken, 31 yaşındaki Alman kaleciye gelecek teklifleri değerlendirmesi yönünde yeşil ışık yaktı.

FENERBAHÇE İLE ANILIYOR


Stefan Ortega'nın adı son dönemde Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile sıkça anılıyor. Kaleci arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin, Ortega için somut adımlar atabileceği belirtiliyor.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki Stefan Ortega'nın, Manchester City ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. 

 
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