Fenerbahçe için Stevan Jovetic iddiası!

Gelecek sezon hücuma takviye yapmayı planlayan F.Bahçe ile ilgili her gün farklı bir isim ortaya atılıyor.



İngiliz basını, Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Christian Benteke için Fenerbahçe ile oyuncunun menajeri arasında sıkı bir pazarlık yaptığını iddia ederken Monaco'nun yıldızı Stevan Jovetic'in de gündemde olduğunu öne sürdü.



Bu sezon 27 lig karşılaşmasında 5 gol kaydeden 31 yaşındaki oyuncu son 4 sezondur Fransız ekibinde görev alıyor.



