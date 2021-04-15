Fenerbahçe için Stevan Jovetic iddiası!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için bu kez gündem Stevan Jovetic iddiası geldi.

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Fenerbahçe için Stevan Jovetic iddiası!
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15 Nisan 2021 10:33
Gelecek sezon hücuma takviye yapmayı planlayan F.Bahçe ile ilgili her gün farklı bir isim ortaya atılıyor.

İngiliz basını, Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Christian Benteke için Fenerbahçe ile oyuncunun menajeri arasında sıkı bir pazarlık yaptığını iddia ederken Monaco'nun yıldızı Stevan Jovetic'in de gündemde olduğunu öne sürdü.

Bu sezon 27 lig karşılaşmasında 5 gol kaydeden 31 yaşındaki oyuncu son 4 sezondur Fransız ekibinde görev alıyor.



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