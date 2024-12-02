Fenerbahçe için büyük fırsat

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Ligde son 4 maçını kazanan ve son olarak hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag'ı mağlup eden Sarı-Lacivertliler, Gaziantep engelini de aşarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor.
Lider Galatasaray, Eyüpspor'a takıldı. Kanarya, Kadıköy'de Gaziantep'i devirirse zirvede fark 3 puana inecek.
Ligde son 4 maçını kazanan ve son olarak hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag'ı mağlup eden Sarı-Lacivertliler, Gaziantep engelini de aşarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor.
Lider Galatasaray, Eyüpspor'a takıldı. Kanarya, Kadıköy'de Gaziantep'i devirirse zirvede fark 3 puana inecek.
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İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri
İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri