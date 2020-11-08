Fenerbahçe HDI Sigorta, sahasında 3-0'la kazandı

Fenerbahçe HDI Sigorta, Efeler Ligi maçında ağırladığı Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe HDI Sigorta, sahasında 3-0'la kazandı
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08 Kasım 2020 16:49
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, ağırladığı Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

 Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, İlhami Şenyurt

Fenerbahçe HDI Sigorta: Hoag, Halil İbrahim Kurt, Metin Toy, Hidalgo, Vigrass, Ulaş Kıyak (Caner Pekşen, Hasan Yeşilbudak, Hasan Sıkar, Ahmet Karataş)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Murathan Kısal, Mehmet Boğaçhan Zambak, Husaj, Fatih Cihan, Baroti, Martins (Çağatay Durmuş, Muhammet Kaya, Anıl Tokat, Esat Dalgıç, Ramazan Serkan Kılıç)

Setler: 25-21, 25-19, 25-19

Süre: 91 dakika (32,30,29)



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