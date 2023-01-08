Fenerbahçe HDI Sigorta, Cizre deplasmanında mağlup

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Cizre Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe HDI Sigorta, Cizre deplasmanında mağlup
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08 Ocak 2023 16:41
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Cizre Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.
 Salon: Şırnak

Hakemler: Tuncay Kandemir, Bektaş Kalender

Cizre Belediyespor: Ömer Furkan Dur, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov (Semih Çelik, Hilmi Şahin, Taha Erden)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Marouflakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Peric, İzzet Ünver, Halil İbrahim Kurt, Arda Bostan)

Setler: 25-16, 25-21, 18-25, 25-22

Süre: 113 dakika (23, 31, 28, 31)

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