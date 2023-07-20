Fenerbahçe hazırlık maçında farklı kazandı

Gelecek sezona hazırlanan Fenerbahçe basına kapalı gerçekleşen hazırlık maçında Gençlerbirliği'yle karşılaştı. Fenerbahçe maçı 5-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Edin Dzeko (2), Joao Pedro, Sebastian Szymanski ve Mitchy Batshuayi'den geldi.
Bu sonuçla beraber Fenerbahçe 4. hazırlık maçında 2. galibiyetini aldı. Bu maçtan önceki galibiyet Rusya'da düzenlenen turnuvada Neftçi Bakü'yü karşı gelmişti.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Edin Dzeko (2), Joao Pedro, Sebastian Szymanski ve Mitchy Batshuayi'den geldi.
Bu sonuçla beraber Fenerbahçe 4. hazırlık maçında 2. galibiyetini aldı. Bu maçtan önceki galibiyet Rusya'da düzenlenen turnuvada Neftçi Bakü'yü karşı gelmişti.