Fenerbahçe hazırlık maçında farklı kazandı

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe hazırlık maçında farklı kazandı
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20 Temmuz 2023 21:25
Son güncelleme 20 Temmuz 2023 21:45
Gelecek sezona hazırlanan Fenerbahçe basına kapalı gerçekleşen hazırlık maçında Gençlerbirliği'yle karşılaştı. Fenerbahçe maçı 5-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Edin Dzeko (2), Joao Pedro, Sebastian Szymanski ve Mitchy Batshuayi'den geldi.

Bu sonuçla beraber Fenerbahçe 4. hazırlık maçında 2. galibiyetini aldı. Bu maçtan önceki galibiyet Rusya'da düzenlenen turnuvada Neftçi Bakü'yü karşı gelmişti.

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