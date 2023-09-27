'Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçı Sivas'ta oynansın'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa Finali'ni yurt dışında oynatacaklarını açıklamasının ardından flaş bir çağrı geldi.



CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından Türkiye Süper Kupa maçının Sivas'ta oynanması yönünde paylaşımda bulundu.



Milletvekili Karasu yaptığı paylaşımda "Türkiye Futbol Federasyonu; Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçının Suudi Arabistan ya da Abu Dabi'de oynatmak istediklerini açıkladı. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Süper Kupa maçını yurt dışında oynatmak da ne demektir? TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'ye çağrı yapıyorum; ️Cumhuriyetimizin 100. Yılında, Milli Mücadelemize 108 gün boyunca başkentlik yapmış olan Sivas, bu maçın oynanacağı tek yerdir." ifadelerini kullandı.



