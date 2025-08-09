10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-230'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-028'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-029'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-085'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Fenerbahçe, Feyenoord rövanşına hazırlanıyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Feyenoord ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını Jose Mourinho yönetiminde sürdürüyor.

calendar 09 Ağustos 2025 14:01
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında 12 Ağustos Salı günü Hollanda'nın Feyenoord takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanın, salonda core hareketleriyle başladığı belirtildi. Çabukluk, koordinasyon ve pas çalışan oyuncuların idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, Feyenoord maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
