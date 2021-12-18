Fenerbahçe, evinde farklı kazandı

Fenerbahçe Safiport, Kadınlar Basketbol Ligi'nde Hatayspor'u 95-69 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, evinde farklı kazandı
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18 Aralık 2021 15:52
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Safiport, sahasında Hatayspor'u 26 sayı farkla 95-69 yendi.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Can Mavisu, Benhür İrcel, Eyyüp Ayhan

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 7, Iagupova 21, Sabally 12, Tuğçe Canıtez 13, Bazoukou 13, İdil Saçalır, Çağla Karatekin, Banu Şimşek 5, Ayşe Yılmaz, Manolya Kurtulmuş 12, Bride 12

Hatayspor: Gorini 9, Büşra Akbaş 9, Büşra Akgün 8, Elif Emirtekin 10, Wiley 31, Melis Dilara Lafatan 2, Gökçe Doğan, İdal Yavuz

1. Periyot: 22-25

Devre: 53-41

3. Periyot: 80-50


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