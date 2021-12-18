Fenerbahçe, evinde farklı kazandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Safiport, sahasında Hatayspor'u 26 sayı farkla 95-69 yendi.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Can Mavisu, Benhür İrcel, Eyyüp Ayhan
Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 7, Iagupova 21, Sabally 12, Tuğçe Canıtez 13, Bazoukou 13, İdil Saçalır, Çağla Karatekin, Banu Şimşek 5, Ayşe Yılmaz, Manolya Kurtulmuş 12, Bride 12
Hatayspor: Gorini 9, Büşra Akbaş 9, Büşra Akgün 8, Elif Emirtekin 10, Wiley 31, Melis Dilara Lafatan 2, Gökçe Doğan, İdal Yavuz
1. Periyot: 22-25
Devre: 53-41
3. Periyot: 80-50
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Can Mavisu, Benhür İrcel, Eyyüp Ayhan
Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 7, Iagupova 21, Sabally 12, Tuğçe Canıtez 13, Bazoukou 13, İdil Saçalır, Çağla Karatekin, Banu Şimşek 5, Ayşe Yılmaz, Manolya Kurtulmuş 12, Bride 12
Hatayspor: Gorini 9, Büşra Akbaş 9, Büşra Akgün 8, Elif Emirtekin 10, Wiley 31, Melis Dilara Lafatan 2, Gökçe Doğan, İdal Yavuz
1. Periyot: 22-25
Devre: 53-41
3. Periyot: 80-50