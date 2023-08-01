Süper Lig'de yeni sezon öncesinde hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyeniçin resmi görüşmelere başladı.Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan 30 yaşındaki Kamerunlu sol kanat oyuncusu Karl Toko-Ekambi, Lyon'un Divonne-les-Bains'da gerçekleştireceği 3 günlük hazırlık kampının kadrosuna dahil edilmedi.Lyon ile 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi olan hücum oyuncusu için Fenerbahçe resmen devreye girdi. Fenerbahçe, Fransız ekibi Lyon ile büyük oranda anlaşma sağladı.Suudi Arabistan'dan teklifler alan Karl Toko-Ekambi, gelen tüm resmi teklifleri değerlendirdikten sonra geleceğiyle ilgili kararını verecek.Lyon'un geçen sezonun ikinci yarısında Rennes'e kiraladığı Ekambi, Fransa Ligi'nde 36 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.Karl Toko Ekambi, 14 Eylül 1994 yılında Paris, Fransa'da dünyaya gelmiştir. Kamerun uyrukludur ve Kamerun Milli Takımı'nda oynamaktadır. Milli forma ile 55 maçta 13 gol atmıştır. Sol kanat oynamaktadır ve 182 cm boyundadır. Paris FC'de futbol hayatına başlamıştır. Angers, Sochaux, Villarreal, Lyon, Rennes gibi ekiplerde oynamıştır. 417 maça çıkmış, 139 gol 45 asist üretmiştir.2020-21 sezonunun başında 11.5 milyon Euro'ya Villarreal'den Lyon'a transfer olan Ekambi, geçen sezonun ikinci yarısını Rennes'de kiralık geçirmişti. 30 yaşındaki Kamerunlu yıldız geçtiğimiz sezon da Lyon'dan ayrılarak Rennes'e 1.5 milyon Euro karşılığında kiralandı.Lyon ile sözleşmesinde son senesine giren Ekambi, sol kanat ve forvet pozisyonlarında oynayabiliyor. 1,82 boyundaki oyuncu Lyon kariyerinde 114 maçta 38 gol atarken 18 de asist yapma başarısı gösterdi.