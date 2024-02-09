Fenerbahçe doludizgin devam ediyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Bu sezon mücadele ettiği her kulvarda başarı hedefleyen Fenerbahçe, yoluna doludizgin devam ediyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe doludizgin devam ediyor!
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09 Şubat 2024 12:27
Kadrosunu yıldız transferlerle takviye eden ve bu sezon mücadele ettiği her kulvarda başarı hedefleyen Fenerbahçe, yoluna doludizgin şekilde devam ediyor.

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'de geride kalan 24 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Kanarya, 63 puanla zirvede bulunuyor. Ligde 63 kez rakip fileleri havalandıran Sarı-Lacivertliler, kalesinde 18 gol gördü ve +45 averaj elde etti.

Ligin lideri olan İsmail Kartal ile öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Gaziantep FK'yı 2-0 ile eleyerek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Kanarya, aynı zamanda Türkiye'yi Avrupa'da da başarıyla temsil ediyor. Fenerbahçe, başarılı bir grafik çizdiği UEFA Konferans Ligi'nin ise favori takımlarından biri olarak gösteriliyor.

"KENDİMİZLE YARIŞIYORUZ"

Takımın formundan memnun kalan Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada, "Kendimizle yarışıyoruz" yorumları yapıyor.  

 
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