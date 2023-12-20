Fenerbahçe'den Zorbay Küçük'e tepki!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medya hesabından Kayserispor maçının hakemi Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.

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Fenerbahçe'den Zorbay Küçük'e tepki!
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20 Aralık 2023 19:18
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Kayserispor ile oynadıkları maçın ardından bir paylaşım yaptı.

Dündar, paylaşımında Kayserispor maçının hakemi Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.

Uğur Dündar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Zorbay Küçük derbi öncesinde yaptı yapacağını! Takımın beyni Fred'i çiziverdi!. Bu da hakemse ben Collina'yım!.."

Fenerbahçe'de Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

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