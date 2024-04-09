Fenerbahçe'den, U-19 takımına prim

Fenerbahçe'de, tarihi Süper Kupa protestosunun yankıları sürüyor. Sahadan çekilme kararının arkasında duran sarı-lacivertli yönetim, U19 Takımı'nı ödüllendirme kararı aldı.
Yönetim, Şanlıurfa'ya gidip sahadan çekilen takımlarına kupa primi verecek. Genç oyunculara, Süper Kupa'yı kazanmışlar gibi sezon öncesi belirlenen ödül yönetmeliği çerçevesinde prim yatırılacak.
Başkan Ali Koç da hem maç öncesi hem de sonrası U19 Takımı'na teşekkür etti.
Yönetim, Şanlıurfa'ya gidip sahadan çekilen takımlarına kupa primi verecek. Genç oyunculara, Süper Kupa'yı kazanmışlar gibi sezon öncesi belirlenen ödül yönetmeliği çerçevesinde prim yatırılacak.
Başkan Ali Koç da hem maç öncesi hem de sonrası U19 Takımı'na teşekkür etti.
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