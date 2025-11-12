Fenerbahçe'den Tuncay Şanlı'ya görev!

Fenerbahçe, Tuncay Şanlı'nın Futbol Akademisi bünyesinde 'Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü' olarak göreve başladığını açıkladı.

Fenerbahçe, Tuncay Şanlı'nın Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Efsanemiz Tuncay Şanlı yeniden Fenerbahçe'de

Kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başlamıştır.



Bu kapsamda Şanlı, altyapı ve üstyapı arasındaki yapısal koordinasyonun güçlendirilmesi, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin performans, karakter ve profesyonellik ekseninde yeniden tanımlanması, ayrıca altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri yaratma sisteminin kurulması görevlerinden sorumlu olacak.

Tuncay Şanlı'nın katılımıyla, Futbol Akademimiz; kulübümüzün teknik ve sportif standartlarını yükselten, modern futbolun gerekliliklerine uygun, sürekli üretim odaklı bir sistemi hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.

Tuncay Şanlı'ya yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak Çorum FK'yi çalıştıran Tuncay Şanlı, Ümraniyespor ve Sakaryaspor'da da teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

