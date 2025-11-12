Fenerbahçe'den Tuncay Şanlı'ya görev!

Fenerbahçe, Tuncay Şanlı'nın Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başladığını açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Efsanemiz Tuncay Şanlı yeniden Fenerbahçe'de



Kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başlamıştır.

ifadeleri kullanıldı.Son olarak Çorum FK'yi çalıştıran Tuncay Şanlı, Ümraniyespor ve Sakaryaspor'da da teknik direktörlük görevini üstlenmişti.