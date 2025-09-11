Fenerbahçe'den Tedesco için imza töreni açıklaması!

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco için cumartesi günü saat 12.00'de imza töreni düzenleyecek.

calendar 11 Eylül 2025 16:54 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2025 16:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco için imza töreni düzenlemeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, Tedesco için cumartesi günü saat 12.00'de imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Fenerbahçe, İtalyan teknik adam ile iki yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Başkanımız Ali Y. Koç, 13 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'de Samandıra Can Bartu Tesislerimizde basın mensuplarıyla kahvaltı organizasyonunda bir araya gelecektir.

Organizasyonun ardından, saat 12.00'de Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Domenico Tedesco için imza töreni düzenlenecektir."

