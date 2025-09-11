Fenerbahçe'den Tedesco için imza töreni açıklaması!

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco için imza töreni düzenlemeye hazırlanıyor.
Sarı-lacivertliler, Tedesco için cumartesi günü saat 12.00'de imza töreni düzenleneceğini duyurdu.
Fenerbahçe, İtalyan teknik adam ile iki yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Başkanımız Ali Y. Koç, 13 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'de Samandıra Can Bartu Tesislerimizde basın mensuplarıyla kahvaltı organizasyonunda bir araya gelecektir.
Organizasyonun ardından, saat 12.00'de Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Domenico Tedesco için imza töreni düzenlenecektir."
Sarı-lacivertliler, Tedesco için cumartesi günü saat 12.00'de imza töreni düzenleneceğini duyurdu.
Fenerbahçe, İtalyan teknik adam ile iki yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Başkanımız Ali Y. Koç, 13 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'de Samandıra Can Bartu Tesislerimizde basın mensuplarıyla kahvaltı organizasyonunda bir araya gelecektir.
Organizasyonun ardından, saat 12.00'de Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Domenico Tedesco için imza töreni düzenlenecektir."