07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Fenerbahçe'den sürpriz orta saha hamlesi: Evander

Feyenoord yenilgisi sonrası orta saha arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, MLS'te forma giyen Brezilyalı 10 numara Evander'le ilgileniyor.

calendar 07 Ağustos 2025 16:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Feyenoord'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de oklar orta sahayı gösterdi.

Birçok futbolsever ve spor yorumcusunun ortak kanısında, sarı lacivertlilerin orta sahada oyun kurmakta zorlandığı ve topu 3. bölgeye taşımakta zorlandığı belirtildi.

Fenerbahçe yönetiminin, ilk Feyenoord maçı sonrası transferde nasıl bir yön izleyeceği merak edilirken, sarı lacivertlilerle ilgili bir transfer haberi gündeme düştü.



Foot Mercato'dan Santi Aouna'nın haberine göre, 27 yaşındaki Brezilyalı ofansif orta saha oyuncusu Evander'in peşinde.

KARİYERİ

Vasco da Gama, Midtjylland ve Portland gibi takımlarda forma giyen, Midtjylland döneminde Galatasaray'ın transfer hedefinde olan Evander, MLS ekibi Cincinnati'de forma giyiyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Cincinnati ile çıktığı 29 maçta 19 gol atıp 10 asist yapan Evander, MLS'in en iyi oyuncularından biri olarak öne çıktı.



