UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Feyenoord'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de oklar orta sahayı gösterdi.



Birçok futbolsever ve spor yorumcusunun ortak kanısında, sarı lacivertlilerin orta sahada oyun kurmakta zorlandığı ve topu 3. bölgeye taşımakta zorlandığı belirtildi.



Fenerbahçe yönetiminin, ilk Feyenoord maçı sonrası transferde nasıl bir yön izleyeceği merak edilirken, sarı lacivertlilerle ilgili bir transfer haberi gündeme düştü.

Foot Mercato'dan Santi Aouna'nın haberine göre, 27 yaşındaki Brezilyalı ofansif orta saha oyuncusur'in peşinde.Vasco da Gama, Midtjylland ve Portland gibi takımlarda forma giyen, Midtjylland döneminde Galatasaray'ın transfer hedefinde olan Evander, MLS ekibi Cincinnati'de forma giyiyor.Bu sezon Cincinnati ile çıktığı 29 maçta 19 gol atıp 10 asist yapan Evander, MLS'in en iyi oyuncularından biri olarak öne çıktı.