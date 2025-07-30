Trendyol Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.



Transferde temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, mevcut kadrosunda sağ bek pozisyonunda değişime gidiyor.



Osayi-Samuel ile yollarını ayıran, Mimovic'e de "kendine takım bul" mesajını ileten sarı-lacivertli yönetim, bu bölgeye üst düzey bir takviye yapmak için harekete geçti.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun verdiği rapor doğrultusunda sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, sol bekte Archie Brown gibi fizikli ve hızlı bir oyuncu tercih ederken, sağ bekte tam tersi bir profile yöneldi.Mourinho, yönetimediyerek taleplerini iletti.Bu doğrultuda farklı isimleri değerlendiren yönetime, menajerler tarafından Al-Hilal forması giyenönerildi.2027'ye kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu, Avrupa'ya geri dönmek istediğini kulübüne iletti.Senelik 15 milyon Euro kazanan Cancelo'nun, Avrupa'ya dönüş için maaşında ciddi bir indirime gitmeye hazır olduğu öğrenildi.Manchester City, Bayern Münih ve Barcelona gibi dev kulüplerin formasını giyen 31 yaşındaki yıldız için bu zamana dek 145 milyon Euro bonservis ödendi.Suudi Arabistan ekibinin formasıyla geçtiğimiz sezon 39 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 3130 dakika süre aldı.Portekizli yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.Joao Cancelo, Portekiz Milli Takımı formasını da 60 kez terletti ve bu maçlarda 10 gol kaydetti.Cancelo, süre aldığı dakikalar içerisinde 2 gol atarken, 12 kez de takım arkadaşlarına asist yapma başarısı gösterdi.