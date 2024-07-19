Fenerbahçe'den Sander Berge hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Burnley'de forma giyen Norveçli orta saha Sander Berge'yi gündemine aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'den Sander Berge hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2024 18:44
Son güncelleme 19 Temmuz 2024 18:48
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Burnley'de forma giyen Norveçli orta saha Sander Berge'nin durumu sordu.

Orta saha rotasyonunu genişletmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, şartların olgunlaşması durumunda Berge için İngiliz ekibine kısa süre içinde resmi teklif yapacak.



SANDER BERGE KİMDİR?

26 yaşındaki Norveçli orta saha Sander Berge, pozisyonuna göre pas kalitesi ile ve orta sahanın savunma tarafında verdiği güvenle dikkat çekiyor.

1.96 boyundaki yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Burnley formasıyla çıktığı 40 maçta 2 gol 2 asistlik performans göstermişti. Burnley, geçtiğimiz sezon Berge için Sheffield United'a 14 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery