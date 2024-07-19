Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Burnley'de forma giyen Norveçli orta saha Sander Berge'nin durumu sordu.
Orta saha rotasyonunu genişletmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, şartların olgunlaşması durumunda Berge için İngiliz ekibine kısa süre içinde resmi teklif yapacak.
SANDER BERGE KİMDİR?
26 yaşındaki Norveçli orta saha Sander Berge, pozisyonuna göre pas kalitesi ile ve orta sahanın savunma tarafında verdiği güvenle dikkat çekiyor.
1.96 boyundaki yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Burnley formasıyla çıktığı 40 maçta 2 gol 2 asistlik performans göstermişti. Burnley, geçtiğimiz sezon Berge için Sheffield United'a 14 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Burnley'de forma giyen Norveçli orta saha Sander Berge'nin durumu sordu.
Orta saha rotasyonunu genişletmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, şartların olgunlaşması durumunda Berge için İngiliz ekibine kısa süre içinde resmi teklif yapacak.
SANDER BERGE KİMDİR?
26 yaşındaki Norveçli orta saha Sander Berge, pozisyonuna göre pas kalitesi ile ve orta sahanın savunma tarafında verdiği güvenle dikkat çekiyor.
1.96 boyundaki yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Burnley formasıyla çıktığı 40 maçta 2 gol 2 asistlik performans göstermişti. Burnley, geçtiğimiz sezon Berge için Sheffield United'a 14 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.