Fenerbahçe'den Samet Akaydın'a yakın takip

Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ın durumunu yakından takip ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Samet Akaydın'a yakın takip
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11 Kasım 2022 16:16
Adana Demirspor forması altında sergilediği performansla dikkat çeken Samet Akaydın, Fenerbahçe'nin radarına girdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, devre arası transfer döneminde stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

İskoçya ve Çekya maçları için A Milli Takım'dan da davet alan Samet Akaydın, bu sezon Adana Demirspor'da 12 maça çıktı. Başarılı futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına bir gol, bir asistlik skor katkısı verdi.

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