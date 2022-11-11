Fenerbahçe'den Samet Akaydın'a yakın takip

Adana Demirspor forması altında sergilediği performansla dikkat çeken Samet Akaydın, Fenerbahçe'nin radarına girdi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, devre arası transfer döneminde stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.
İskoçya ve Çekya maçları için A Milli Takım'dan da davet alan Samet Akaydın, bu sezon Adana Demirspor'da 12 maça çıktı. Başarılı futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına bir gol, bir asistlik skor katkısı verdi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, devre arası transfer döneminde stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.
İskoçya ve Çekya maçları için A Milli Takım'dan da davet alan Samet Akaydın, bu sezon Adana Demirspor'da 12 maça çıktı. Başarılı futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına bir gol, bir asistlik skor katkısı verdi.
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