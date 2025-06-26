Fenerbahçe'den Niakhate'ye yakın takip!

Fransa'nın köklü kulüplerinden Lyon, borçları nedeniyle ikinci lige düşürüldü.
Fransa'da spor gündeminin bir numaralı konusu bu haber olurken, Avrupa'nın birçok kulübü de gözlerini Fransız devine çevrildi. Lyon'un kadrosundaki birçok yıldızın sözleşmesinde 'Ligden düşülmesi halinde serbest kalır.' maddesi bulunduğu ortaya çıktı. Bu isimlerden biri de Moussa Niakhate.
FENERBAHÇE TAKİPTE
Savunmaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, bu gelişmelerin ardından 29 yaşındaki savunma oyuncusunun durumunu yakından takibe aldı.
Niakhate, Lyon'da geride kalan sezonda 42 maçta süre buldu.
Lyon ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden deneyimli savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
Fransa'da spor gündeminin bir numaralı konusu bu haber olurken, Avrupa'nın birçok kulübü de gözlerini Fransız devine çevrildi. Lyon'un kadrosundaki birçok yıldızın sözleşmesinde 'Ligden düşülmesi halinde serbest kalır.' maddesi bulunduğu ortaya çıktı. Bu isimlerden biri de Moussa Niakhate.
FENERBAHÇE TAKİPTE
Savunmaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, bu gelişmelerin ardından 29 yaşındaki savunma oyuncusunun durumunu yakından takibe aldı.
Niakhate, Lyon'da geride kalan sezonda 42 maçta süre buldu.
Lyon ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden deneyimli savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
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