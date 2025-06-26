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Fenerbahçe'den Niakhate'ye yakın takip!

Fenerbahçe, Lyon forması giyen Moussa Niakhate'nin durumunu yakından takip ediyor.

calendar 26 Haziran 2025 09:33
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Niakhate'ye yakın takip!
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Fransa'nın köklü kulüplerinden Lyon, borçları nedeniyle ikinci lige düşürüldü.

Fransa'da spor gündeminin bir numaralı konusu bu haber olurken, Avrupa'nın birçok kulübü de gözlerini Fransız devine çevrildi. Lyon'un kadrosundaki birçok yıldızın sözleşmesinde 'Ligden düşülmesi halinde serbest kalır.' maddesi bulunduğu ortaya çıktı. Bu isimlerden biri de Moussa Niakhate.

FENERBAHÇE TAKİPTE

Savunmaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, bu gelişmelerin ardından 29 yaşındaki savunma oyuncusunun durumunu yakından takibe aldı.


Niakhate, Lyon'da geride kalan sezonda 42 maçta süre buldu.

Lyon ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden deneyimli savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. 


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