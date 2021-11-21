Fenerbahçe'den "kırmızı kart" beklentisi!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde, sarı - lacivertliler kırmızı kart itirazında bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Fenerbahçe'den 'kırmızı kart' beklentisi!
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21 Kasım 2021 20:09
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Fenerbahçeli futbolcular, sarı kartı olan Marcao için tepki gösterdi.

Sarı - lacivertliler, Marcao'nun Ferdi'ye yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kart için hakem Halil Umut Meler'e itirazlarda bulundu ancak Meler, "Devam" dedi.




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