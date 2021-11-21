Fenerbahçe'den 'kırmızı kart' beklentisi!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti.
Fenerbahçeli futbolcular, sarı kartı olan Marcao için tepki gösterdi.
Sarı - lacivertliler, Marcao'nun Ferdi'ye yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kart için hakem Halil Umut Meler'e itirazlarda bulundu ancak Meler, "Devam" dedi.
Fenerbahçeli futbolcular, sarı kartı olan Marcao için tepki gösterdi.
Sarı - lacivertliler, Marcao'nun Ferdi'ye yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kart için hakem Halil Umut Meler'e itirazlarda bulundu ancak Meler, "Devam" dedi.