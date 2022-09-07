Fenerbahçe'den Karagümrük'e gitti

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ın transferini açıkladı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak transfer edildiği aktarıldı.
Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde;
"Burak Kapacak Karagümrük'te. Fenerbahçe'den 22 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerimize bağladık."
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak transfer edildiği aktarıldı.
Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde;
"Burak Kapacak Karagümrük'te. Fenerbahçe'den 22 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerimize bağladık."
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