Fenerbahçe'den Karagümrük'e gitti

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'den Karagümrük'e gitti
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07 Eylül 2022 17:03
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ın transferini açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak transfer edildiği aktarıldı.

Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde;

"Burak Kapacak Karagümrük'te. Fenerbahçe'den 22 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerimize bağladık."

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