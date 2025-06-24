Fenerbahçe'den Jonathan David'e; 'Gerekirse 60 milyon!'

Hücum hattını yenilemek için kolları sıvayan Fenerbahçe, yıldız golcülerle görüşmelerini sürdürüyor.



Sarı-Lacivertliler, Lille ile sözleşmesi sona eren Jonathan David'i gözüne kestirdi. Kanadalı golcü için müthiş rakamlara çıktı.



Fenerbahçe, Fransız temsilcisi Lille ile sözleşmesi sona eren Jonathan David'e, menajerlik ücreti, imza parası ve maaşı kapsayan 3 yıllık toplam 55 milyon Euro'luk bir teklif sunmuştu.



FENERBAHÇE 60'A ÇIKMAYA HAZIR



Kanadalı golcü, 3 yıl için 60 milyon Euro istiyor. Fenerbahçe gerekirse bu rakama çıkmaya hazır.

2020 yılından beri Fransa Ligi ekibi Lille'de forma giyen ve bu ay sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki santrafor, geride kalan sezonda 49 karşılaşmada boy gösterdi. 25 gol atarken 12 de asist yaptı. Toplamda 37 gole katkıda bulundu. Kanada Milli Takımı ile 65 maçta görev alan David, 34 gole imza attı. Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olan Kanadalı golcü, Avrupa'nın 5 büyük liginden gelecek teklifleri gördükten sonra Fenerbahçe'nin teklifini değerlendirecek.Fransız kulübü Lille, Jonathan David'i 2020 yılında Belçika temsilcisi Gent'ten 27 milyon Euro bedelle transfer etmişti. David için Avrupa'nın dev kulüpleri de pusuda bekliyor.