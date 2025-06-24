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Fenerbahçe'den Jonathan David'e; "Gerekirse 60 milyon!"

Fenerbahçe, Lille ile sözleşmesi sona eren yıldız golcü Jonathan David'e 3 yıllık toplam 55 milyon Euro'luk teklif sundu. Oyuncunun istediği 60 milyon Euro'yu da vermeye hazır...

calendar 24 Haziran 2025 08:53 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2025 08:59
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'den Jonathan David'e; 'Gerekirse 60 milyon!'
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Hücum hattını yenilemek için kolları sıvayan Fenerbahçe, yıldız golcülerle görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı-Lacivertliler, Lille ile sözleşmesi sona eren Jonathan David'i gözüne kestirdi. Kanadalı golcü için müthiş rakamlara çıktı. 

Fenerbahçe, Fransız temsilcisi Lille ile sözleşmesi sona eren Jonathan David'e, menajerlik ücreti, imza parası ve maaşı kapsayan 3 yıllık toplam 55 milyon Euro'luk bir teklif sunmuştu.

FENERBAHÇE 60'A ÇIKMAYA HAZIR

Kanadalı golcü, 3 yıl için 60 milyon Euro istiyor. Fenerbahçe gerekirse bu rakama çıkmaya hazır.



65 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

2020 yılından beri Fransa Ligi ekibi Lille'de forma giyen ve bu ay sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki santrafor, geride kalan sezonda 49 karşılaşmada boy gösterdi. 25 gol atarken 12 de asist yaptı. Toplamda 37 gole katkıda bulundu. Kanada Milli Takımı ile 65 maçta görev alan David, 34 gole imza attı. Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olan Kanadalı golcü, Avrupa'nın 5 büyük liginden gelecek teklifleri gördükten sonra Fenerbahçe'nin teklifini değerlendirecek.

27 MİLYON EURO ÖDENDİ

Fransız kulübü Lille, Jonathan David'i 2020 yılında Belçika temsilcisi Gent'ten 27 milyon Euro bedelle transfer etmişti. David için Avrupa'nın dev kulüpleri de pusuda bekliyor. 


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