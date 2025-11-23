Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!

Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, 6. dakikada kalesinde gördüğü golün öncesinde faul itirazında bulundu.
Golden önce topu kaptıran Fred, Muhamed Buljubasic'in yüzüne dirsekle vurduğunu söyledi.
Hakem Çağdaş Altay santra noktasını göstererek, golden önce faul olmadığını belirtti.
İKİNCİ GOL İÇİN DE TEPKİ!
Çaykur Rizespor'un ikinci golünden önce Fred'in topa elle müdahale ettiğini belirten hakem Çağdaş Altay düdüğünü çaldı.
Karadeniz ekibinde Qazim Laçi, elden kazandıkları serbest vuruşta topu ağlara gönderdi ve durumu 2-0 yaptı.
Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada Çağdaş Altay'a ciddi şekilde tepki gösterdi.
