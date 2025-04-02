Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer planlamaları şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerde bu anlamda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.



Fenerbahçe, Taha Altıkardeş için harekete geçti ve Göztepe'yle ilk görüşme gerçekleştirildi.



PARA ARTI TAKAS TEKLİFİ



Sarı-lacivertli yönetim, Göztepe'ye para artı takas teklifi sunacak. Ancak 21 yaşındaki stoperi Avrupa'dan da takip eden takımlar var.



