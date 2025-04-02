Fenerbahçe'den Göztepe'ye takas teklifi: Taha Altıkardeş

Fenerbahçe, Taha Altıkardeş için Göztepe'ye para artı takas teklifine hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'den Göztepe'ye takas teklifi: Taha Altıkardeş
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Nisan 2025 14:29
Son güncelleme 02 Nisan 2025 14:32

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer planlamaları şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerde bu anlamda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe, Taha Altıkardeş için harekete geçti ve Göztepe'yle ilk görüşme gerçekleştirildi.

PARA ARTI TAKAS TEKLİFİ

Sarı-lacivertli yönetim, Göztepe'ye para artı takas teklifi sunacak. Ancak 21 yaşındaki stoperi Avrupa'dan da takip eden takımlar var. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery