Fenerbahçe'den Gökhan Sazdağı hamlesi

Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması, son sürat devam ediyor.
Bright Osayi-Samuel'in takımdan ayrılması ile birlikte Fenerbahçe, sıradaki transferi için gözünü sağ bek mevkisine çevirdi.
Bu kapsamda Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Gökhan Sazdağı.
Fenerbahçe, sağ bek transferi için Kayderspor'da oynayan Gökhan Sazdağı gündemde yer alıyor.
KAYSERİSPOR BAŞKANININ AÇIKLAMALARI
Gökhan Sazdağı'nın transferi hakkında Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın şu sözleri sarf etmişti:
"Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe'den tarafımıza gelen resmi teklif yok. TFF Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kulüp başkanlarıyla birlikteydik, bu konu hiç konuşulmadı. Gökhan camiamız için değerli bir futbolcu, kaptanımız. Gökhan için belirlediğimiz bonservis var, şu anda bunu açıklayamam."
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Gökhan Sazdağı geçtiğimiz sezonda 30 maça çıktı ve 4 asistlik katkıda bulundu.
Bright Osayi-Samuel'in takımdan ayrılması ile birlikte Fenerbahçe, sıradaki transferi için gözünü sağ bek mevkisine çevirdi.
Bu kapsamda Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Gökhan Sazdağı.
Fenerbahçe, sağ bek transferi için Kayderspor'da oynayan Gökhan Sazdağı gündemde yer alıyor.
KAYSERİSPOR BAŞKANININ AÇIKLAMALARI
Gökhan Sazdağı'nın transferi hakkında Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın şu sözleri sarf etmişti:
"Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe'den tarafımıza gelen resmi teklif yok. TFF Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kulüp başkanlarıyla birlikteydik, bu konu hiç konuşulmadı. Gökhan camiamız için değerli bir futbolcu, kaptanımız. Gökhan için belirlediğimiz bonservis var, şu anda bunu açıklayamam."
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Gökhan Sazdağı geçtiğimiz sezonda 30 maça çıktı ve 4 asistlik katkıda bulundu.