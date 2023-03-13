Fenerbahçe'den geri dönüşe vize yok!

F.Bahçe'nin kiralıkları gittikleri yerlerde kalacak. Augsburg; Berisha'nın 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacak. Braga; Bruma için 2 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den geri dönüşe vize yok!
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13 Mart 2023 10:59
Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği iki ismin dönüşü zor görünüyor.

Sarı-lacivertli takımla 5 maçta 1 asist yapabilen ve Braga'ya gönderilen Bruma, 6 Portekiz Ligi maçında 3 gol, 1 asistlik katkıya ulaşırken, bunu sadece 240 dakikada gerçekleştirdi. Portekiz ekibi, sezon sonunda 28 yaşındaki sol kanat için F.Bahçe'nin kapısını çalacak.

Braga, 2 milyon Euro civarında bir bonservisle işi bitirmek istiyor.

BERİSHA ÜLKESİNDE KENDİNİ BULDU

Fenerbahçe, PSV'den 4 milyon 250 bin Euro'ya aldığı Bruma için aynı parayı talep ediyor. Sezon başında ülkesinin takımlarından Augsburg'a kiralık giden Berisha, 18 maçta 8 gol, 4 asist kaydetti. Alman oyuncu, geri dönmeyecek.

Augsburg 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacak.

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