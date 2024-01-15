Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözde ismine kanca

Transferleriyle dikkat çeken Fenerbahçe, devre arasına da hızlı bir giriş yaptı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, Galatasaray'ın gündemindeki yıldız isim için devreye girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözde ismine kanca
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15 Ocak 2024 10:36
Transfere hızlı giren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yönetim, transferde teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ilerliyor.

G.SARAY'A ÇALIM: GRONBAEK

Fred'in yanına box to box bir futbolcu almak isteyen sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın gündemindeki Albert Gronbaek'i radarına aldı. Miha Zajc'la yollarını ayırmayı planlayan yönetim, bu bölgeyi genç ve dinamik bir isimle güçlendirmek istiyor.

RESMİ HAMLE GELEBİLİR

Sarı-lacivertliler, genç oyuncu için yakın zamanda Bodo/Glimt'in kapısını çalabilir.

SEZON PERFORMANSI

22 yaşındaki oyuncu bu sezon 12 maça çıkarken 4 gol, 2 asistlik performans gösterdi. 

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