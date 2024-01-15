Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözde ismine kanca

Transfere hızlı giren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yönetim, transferde teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ilerliyor.
G.SARAY'A ÇALIM: GRONBAEK
Fred'in yanına box to box bir futbolcu almak isteyen sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın gündemindeki Albert Gronbaek'i radarına aldı. Miha Zajc'la yollarını ayırmayı planlayan yönetim, bu bölgeyi genç ve dinamik bir isimle güçlendirmek istiyor.
RESMİ HAMLE GELEBİLİR
Sarı-lacivertliler, genç oyuncu için yakın zamanda Bodo/Glimt'in kapısını çalabilir.
SEZON PERFORMANSI
22 yaşındaki oyuncu bu sezon 12 maça çıkarken 4 gol, 2 asistlik performans gösterdi.
G.SARAY'A ÇALIM: GRONBAEK
Fred'in yanına box to box bir futbolcu almak isteyen sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın gündemindeki Albert Gronbaek'i radarına aldı. Miha Zajc'la yollarını ayırmayı planlayan yönetim, bu bölgeyi genç ve dinamik bir isimle güçlendirmek istiyor.
RESMİ HAMLE GELEBİLİR
Sarı-lacivertliler, genç oyuncu için yakın zamanda Bodo/Glimt'in kapısını çalabilir.
SEZON PERFORMANSI
22 yaşındaki oyuncu bu sezon 12 maça çıkarken 4 gol, 2 asistlik performans gösterdi.