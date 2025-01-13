Fenerbahçe'den Galatasaray'a; "Ahlak dersi veremez!"

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a; 'Ahlak dersi veremez!'
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13 Ocak 2025 23:38
Son güncelleme 13 Ocak 2025 23:40
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Galatasaray'a yönelik dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:

"-Karaborsa bilet skandalına adını yazdıran

-Yüz yıllık formasına illegal bahis sitesi reklamı alan

-Usülsüz kontratlar yapan

-Rakip takımların oyuncularını ayartmayı kültür haline getiren

-Şampiyonluk posterlerinden oyuncularını silen

-Sezonlar boyunca skandal hakem hatalarıyla, hak edilmeyen puanlara, haram şampiyonluklara damga vuranlar AHLAK DERSİ VEREMEZ!"

Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyada büyük etkileşim yarattı.

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