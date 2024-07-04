Fenerbahçe'den flaş girişim: Ansu Fati!

Fenerbahçe geçen sezonu kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da geçiren, bonservisi Barcelona'da olan Gine asıllı İspanyol oyuncu Ansu Fati ile ilgileniyor.
FENERBAHÇE ŞARTLARINI SORDU
Sportif Direktör Mario Branco, oyuncu ve menajeri Jorge Mendes ile temasa geçti; Barcelona Sportif Direktörü Deco ile de görüşerek şartları sordu.
HEDEF KİRALAMA YÖNTEMİ
Sarı-lacivertliler, Katalan devi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olan 21 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadroya istiyor.
Hull City'den Jaden Philigone'yi isteyen Barça bu transferi bitirirse, Ansu Fati'nin kiralanmasına onay verebilir.
SEZON RAKAMLARI
Geçen sezon Brighton'da 27 maça çıkan Fati, takımına 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
FENERBAHÇE ŞARTLARINI SORDU
Sportif Direktör Mario Branco, oyuncu ve menajeri Jorge Mendes ile temasa geçti; Barcelona Sportif Direktörü Deco ile de görüşerek şartları sordu.
HEDEF KİRALAMA YÖNTEMİ
Sarı-lacivertliler, Katalan devi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olan 21 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadroya istiyor.
Hull City'den Jaden Philigone'yi isteyen Barça bu transferi bitirirse, Ansu Fati'nin kiralanmasına onay verebilir.
SEZON RAKAMLARI
Geçen sezon Brighton'da 27 maça çıkan Fati, takımına 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.