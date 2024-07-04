Fenerbahçe'den flaş girişim: Ansu Fati!

Fenerbahçe, Barcelona'da forma giyen genç yetenek Ansu Fati'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den flaş girişim: Ansu Fati!
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04 Temmuz 2024 10:29
Fenerbahçe geçen sezonu kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da geçiren, bonservisi Barcelona'da olan Gine asıllı İspanyol oyuncu Ansu Fati ile ilgileniyor.

FENERBAHÇE ŞARTLARINI SORDU

Sportif Direktör Mario Branco, oyuncu ve menajeri Jorge Mendes ile temasa geçti; Barcelona Sportif Direktörü Deco ile de görüşerek şartları sordu.

HEDEF KİRALAMA YÖNTEMİ

Sarı-lacivertliler, Katalan devi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olan 21 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadroya istiyor.

Hull City'den Jaden Philigone'yi isteyen Barça bu transferi bitirirse, Ansu Fati'nin kiralanmasına onay verebilir.

SEZON RAKAMLARI

Geçen sezon Brighton'da 27 maça çıkan Fati, takımına 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. 

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